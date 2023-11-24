RTÜK Üyesi Taşcı: Müge Anlı suça teşvik ediyor

RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşcı, sunucu Müge Anlı’nın kadına yönelik şiddeti teşvik eden sözlerini eleştirdi. Anlı’nın insanları suça yönlendirdiğinin altını çizen Taşcı, “RTÜK Başkanlığına dilekçe vereceğim” dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP’li üyesi İlhan Taşcı, sunucu Müge Anlı’nın ATV canlı yayınında kullandığı ifadelerin suça teşvik olduğunu belirtti.

Müge Anlı’nın bir kadın için söylediği “Ben o kadını öldürürüm” şeklindeki ifadelere işaret eden Taşcı, “Cinayetlerin kol gezdiği ülkemizde ‘ben de öldürürüm’ demektedir. Bu kabul edilemez olduğu gibi açıkça da yayın ilkesi ihlalidir. Konunun raporlaştırılarak kurul gündemine alınması için RTÜK Başkanlığına dilekçe vereceğim” dedi.

Söz konusu yayında Müge Anlı, tartışılan bir konuyla ilgili yorum yapıyor ve bir erkeğin evine getirdiği başka bir kadın için “Ben o kadını öldürürüm be. Ben onu öldürürüm bir şekilde” gibi ifadeler kullanıyor. Anlı, kadını eve getiren erkeğe ise söz söylemiyor.