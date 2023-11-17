RTÜK yine ceza yağdırdı!

İktidar politikaları doğrultusunda muhalif kişi ve kanalları cezalandırma aracı haline getirilen RTÜK, 7 TV kanalında yayınlanan toplam 11 içeriğe ceza yağdırdı.

Muhalif kanalları cezalandırma aracı haline getirilen Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV, Flash Haber, KRT, FOX TV, Star TV ve Show TV'de yayımlanan toplam 11 içeriğe ceza yağdırdı.

RTÜK üyesi Tuncay Keser'in "X" hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre; kurul, gazeteci Merdan Yanardağ’ın TELE1'deki "18 Dakika” programındaki ifadeleri nedeniyle iki kez yüzde 3, bir kez de yüzde 5 idari para cezası verdi.

ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI ŞİKAYET ETTİ

"Kayda Geçsin" programında gazeteci Timur Soykan’ın "Sinan Ateş cinayeti" ve "Nasıl Olacak" programında da gazeteci Bahadır Özgür’ün IŞİD ile ilgili değerlendirmeleri nedeniyle Halk TV’ye iki kez yüzde 3 idari para cezası verildi.

"Kayda Geçsin" programına Sinan Ateş cinayeti üzerine açıklamalar gerekçe gösterilerek verilen cezada, şikayeti yapan kişinin Ülkü Ocakları Başkanı olduğu öğrenildi.

İKTİDARI ELEŞTİRMENİN SINIRI AŞILMIŞ!

Gazeteci Zafer Arapkirli’nin "Medya Terapi" programında "köprü ve otoyol zamları" ve "Fidan-Blinken tokalaşması" ile ilgili değerlendirmelerinin eleştiri sınırlarını aştığını iddia eden kurul, KRT’ye iki kez yüzde 3 idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Yine gazeteci Fatih Ertürk’ün "Başkentte Gündem" programında "5 Bin TL’lik emekli ikramiyesi" ile ilgili değerlendirmeleri, karar vericilere yönelik, eleştiri sınırlarını aştığı gerekçesiyle Flash Haber’e yüzde 3 idari para cezası verildi.

Kurul ayrıca, "şiddete özendirici ve çocuk ve gençlerin zihinsel ve ahlaki gelişimine aykırı" sahneler gerekçesiyle, "Hudutsuz Sevda" dizisi için FOX TV, "Sakla Beni" dizisi için Star TV ve "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" programı için Show TV’ye yüzde 3’er para cezası verdi.

Kararlar oy çokluğuyla alındı.