RTÜK’te müşavir sorunu

Hüseyin ŞİMŞEK

Muhalif yayın organlarını cezalandırma kuruluşuna dönüşen RTÜK’te hukuk müşaviri skandalı yaşanıyor. Özlem Sevgi Keleş isimli müşavirin sürekli hatalı sevk ya da işlemlere imza atması nedeniyle kurumun zor dönemler geçirdiği öğrenildi. Ceza alan ya da çeşitli hükümlere itiraz eden kuruluşların başvurularına zaman zaman yanıt vermeyen müşavirin, kurulun çalışmalarını aksatan işler yaptığı da iddia edildi. Soruşturma altındaki müşavir hakkında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in son kararı vermesi bekleniyor. RTÜK’te, “Unutulan işlemler kimlere çıkar sağladı?” Sorusunun yanıtı tartışılıyor.

İşini yapmadığı için soruşturma altında olan RTÜK Hukuk Müşavirinin neden olduğu skandallardan birinin tarafı da Acun Ilıcalı oldu. İktidarın dijital yayın platformlarına yönelik yönetmeliğini beğenmeyen ve RTÜK’e ödeme yapmasını öngören düzenlemenin iptalini isteyen Acun Ilıcalı, Danıştay’a iptal başvurusunda bulundu. RTÜK Hukuk Müşavirliği ise bu başvuruya karşı savunmasını zamanında yapmadı. Gazeteci Barış Pehlivan tarafından da sene başında gündeme getirilen bu skandalın ardından Hukuk Müşavirinin soruşturması genişletildi. Ancak hazırlanan rapora rağmen müşavir hakkında hâlâ karar verilmedi.

ÇIKAR MI SAĞLIYOR?

Müşavirin ısrarlı kusurlu işlemlerinin bir kesime avantaj sağlamış olabileceğini kaydeden RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, BirGün’e konuştu. Taşcı, “RTÜK başkan yardımcısı temmuz ayında, hukuk müşaviri idaresindeki bölümün kusurlu ve hatalı yazışma ve savunma eksikliklerinden hareketle kınama cezası istemli raporunu tamamlayarak, RTÜK Başkanına sundu. Aradan geçen süreye rağmen hâlâ raporun gereği yapılmadı. Oysa bu konuda Üst Kurul iki kez karar almış ve gereğinin yapılması talimatını vermişti. Bu tablo bile Hukuk Müşavirinin, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından açıkça korunduğunu ortaya koyuyor. Burada önemli bir noktaya da işaret etmekte yarar var. Hukuk Müşaviri hakkında inceleme araştırma kararı verilmesinin ardından aynı birimin Üst Kurula sunduğu bilgi ve raporlarda 8 hata daha tespit edildi” ifadelerini kullandı.

Son kurul toplantısında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e raporun gereğinin neden yapılmadığını soran Taşçı, "Kendisi ‘inceleme süresi hakkı bulunduğunu, gereğini yapacağını’ ifade etmiştir. Ancak henüz bir somut karar çıkmamıştır. Kurumun ve kamunun hukukunu savunmakla görevli personelin, bunları gözardı etmesi, hiç kimse tarafından sümen altı edilemez” dedi.