RTÜK’ten 3 kanala 'yasa dışı bahis' , 'sigara' ve 'erotik içerik' cezası

RTÜK, 3 televizyon kanalıyla ilgili yaptırım kararı aldı. Üst Kurul, S SPORT+, NR 1 TÜRK ve POWER TV'ye idari para cezası verdi. Cezalar, yasa dışı reklamlar, açıkça yayınlanan sigara görüntüleri ve erotik içerikler gerekçesiyle verildi.

Güncel 23.08.2023 17:26 Giriş: 23.08.2023 17:26

Güncelleme: 23.08.2023 17:30 Kaynak: AA

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