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RTÜK’ten Beyaz TV'ye Ahmet Çakar cezası

Beyaz TV’deki “Derin Futbol” programında yorumcu Ahmet Çakar’ın Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemlere yönelik olarak sarf ettiği “futbol katili”, “tetikçi hakemler” ifadeleri inceleyen RTÜK, kanala üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Medya
  • 27.09.2023 20:39
  • Giriş: 27.09.2023 20:39
  • Güncelleme: 27.09.2023 20:45
Kaynak: İHA
RTÜK’ten Beyaz TV'ye Ahmet Çakar cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bir televizyon kanalına para cezası verdi. 
RTÜK, haftalık olağan toplantısında izleme dosyalarını görüştü. Beyaz TV’deki “Derin Futbol” programında yorumcu Ahmet Çakar’ın Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemlere yönelik olarak sarf ettiği “futbol katili”, “tetikçi hakemler” ifadeleri incelendi.

RTÜK, 6112 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle kanala üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı. 

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