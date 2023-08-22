RTÜK’ten VOA Türkçe’ye erişim engelleme ihtarı

RTÜK, VOA Türkçe’ye lisans başvurusunda bulunması için 72 saat süre tanıdı. Başvuru olmazsa "voaturkce.com" alan adı da engellenenler arasına girecek.

Haber Merkezi

RTÜK, geçen yıl "amerikaninsesi.com" alan adına erişimi engellettiği VOA Türkçe'ye lisans başvurusunda bulunması için 72 saat süre tanıdı. Başvuru olmazsa "voaturkce.com" alan adı da engellenecek. Basın meslek örgütleri tarafından "iktidarın sopası" olarak nitelenen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dün yayımladığı duyuru ile VOA Türkçe'ye lisans başvurusunda bulunması için 72 saat süre tanıdı. Başvuru olmazsa "voaturkce.com" alan adı erişime engellenecek.

Duyuruda "Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Sulh Ceza Hâkimliğinden içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılacağı ihtar olunur" denildi.

Kararın, Üst Kurulun 2023/27 sayılı toplantısında alındığı da belirtildi.

RTÜK, 30 Haziran 2022 tarihinde lisans başvurusunda bulunmadığı için VOA Türkçe'nin kullandığı "amerikaninsesi. com" alan adına ve Deutsche Welle Türkçe'nin kullandığı "dw.com" alan adına erişimi engelletmişti. Ulusal ve uluslarararası basın meslek örgütlerinin büyük tepkiyle karşıladığı kararlar, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınmıştı. Karardan bir süre sonra VOA Türkçe, "voaturkce.com" alan adını kullanmaya başlamıştı. Anayasa Mahkemesine (AYM) konuya dair yapılan başvuru ise bir yıldır değerlendirmeye alınmadı.