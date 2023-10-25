Ruanda Devlet Başkanı Kagame: Camiye ya da kilise gidip dua ettiğinizde yolsuzluk bitmiyor

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Afrika ülkelerindeki yolsuzluğun ancak istendiğinde bitirilebileceğini belirterek, "Sadece camiye ya da kilise gidip dua ettiğinizde yolsuzluk bitmiyor." ifadesini kullandı.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Afrika ülkelerindeki yolsuzluğun ancak istendiğinde bitirilebileceğini belirterek, "Sadece camiye ya da kilise gidip dua ettiğinizde yolsuzluk bitmiyor." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan ve çevrim için yayınlanan "Future Investment Initiative" konferansında bir konuşma yapan Kagame, Afrika'nın nüfusu ve kaynaklarıyla yatırıma değer bir yer olduğunu vurguladı.

"Afrika'da yatırım yapmamak büyük bir hata" ifadesini kullanan Kagame, kıtanın "inanılmaz" boyutta bir kaynağa sahip olduğunu söyledi.

İnsanlara yatırım yapmadan çok fazla uzağa gidilemeyeceğinin farkında olduklarını belirten Kagame, kıtada bazı ülkelerde darbe gibi sorunlar olsa da Afrika'nın 50'den fazla ülkeye sahip olduğunu, tek bir ülke değil bir kıta olduğunu hatırlattı.

Kagame, yolsuzlukla ilgili duruma ilişkin, "Sadece camiye ya da kilise gidip dua ettiğiniz yolsuzluk bitmiyor. Yolsuzluğu ortadan kaldırmak istemeniz gerekiyor, bunu ortadan kaldıracak şeyleri yapmanız gerekiyor." dedi.

Afrika ekonomisi her yıl yolsuzluktan ötürü 140 milyar dolar, yasa dışı para akışı yüzünden de 60 milyar dolar kayba uğruyor.