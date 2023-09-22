Ruhi Su, türküler ve yaşam yolculuğu sergisiyle anıldı

Yunis ALAÇAM

100. yılında Cumhuriyet'in yetiştirdiği kültür ve sanat insanlarının anıldığı “Yüzyılın Yüzleri” programında bu kez bir yanı gelenekten beslenirken diğer yanı yeniliklerin peşinden koşan, büyük yorumcu Ruhi Su, ölümünün 38'inci yıldönümünde türkülerle ve yaşam yolculuğuna tanıklık eden fotoğraf sergisiyle anıldı.

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda buluşan türkü sevdalıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı’nın bünyesindeki İBB Orkestralar Müdürlüğü’nün hazırladığı programda, halk müziği yorumcusu ve opera sanatçısı Ruhi Su’yu; Dostlar Korosu İlk Koristleri, Ruhi Su Dostlar Korosu, İBB Orkestraları ve Suavi’den dinleyip, türkülerle dolu bir gece geçirdiler.