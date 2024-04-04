‘Ruhi Su ve Türkiye’de Müzik Kültürleri’ kitabı yayınlandı

Ulaş Özdemir, Belma Oğul ve Evrim Hikmet Öğüt tarafından yayıma hazırlanan “Ruhi Su ve Türkiye’de Müzik Kültürleri” kitabı Aras Yayıncılık tarafından 2024 mart ayında yayımlandı.

“Ruhi Su ve Türkiye’de Müzik Kültürleri” kitabı Aras Yayıncılık tarafından 2024 mart ayında yayımlandı.

Kitap, Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği tarafından 2022 yılında İstanbul’da düzenlenen “Ruhi Su ve Türkiye’de Müzik Kültürleri” başlıklı sempozyumda sunulan bildirilerin bir kısmından oluşuyor.

Kitabı yayına, Ulaş Özdemir, Berma Oğul, Evrim Hikmet Öğüt hazırladı.

Kitap, 26-27 Kasım 2022 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen “Ruhi Su ve Türkiye’de Müzik Kültürleri Sempozyumu”nda Ruhi Su’nun müzik yaşamından yola çıkarak Türkiye’de müzik kültürlerine yönelik sunulan bildirilerin ışığında hazırlandı.

Onur Güneş Ayas, Gökmen Özmenteş, Begüm Fulya Adızel, Seyit Yöre, Diler Özer, Kazım Demirer, Boran Mert, Ulaş Özdemir, Faruk Çalışkan, Zeynel Günbek, Mehmet Ali Çalışkan ve Ferda Ereren gibi alanlarında çok değerli çalışmalar yapan araştırmacıların yazar olarak makalelerinin yer aldığı kitap, bir bildiri kitabının ötesinde editoryal bir derleme kitap olarak hazırlandı.

Osmanlı’dan cumhuriyete devrolan müzik serüveninin önemli bir öznesi olan Ruhi Su (1912-1985), müzik eğitimi aldığı Ankara Musiki Muallim Mektebi ve Ankara Devlet Konservatuarı, eğitim verdiği köy enstitüleri, sahneye çıktığı Ankara Devlet Opera ve Balesi, program yaptığı Ankara Radyosu, yönettiği korolar ve son olarak Dostlar Korosu ile yürüttüğü çalışmalarla, Türkiye’de müzik olgusunun her boyutuyla yeniden incelenmesine vesile olacak bir miras bırakmıştır. Ruhi Su’dan yola çıkarak Türkiye’de modernleşme, musiki inkılabı, protest müzik, popüler müzik, halk müziği, halk oyunları ve müzikolojiye dair pek çok tartışmayı gündeme getiren bu kitap, Ruhi Su anısına yazılmış yazılardan oluşan bir derlemenin ötesine geçerek hem Ruhi Su’nun çalışmalarını hem de bu çalışmaların etkilerini eleştirel açıdan ele almayı, müzik araştırmalarına yönelik yeni yaklaşımlar sunmayı hedefliyor.

Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneğinin katkılarıyla hazırlanan kitap, Ruhi Su’nun müzik mirasını, Türkiye’deki müzik kültürleri çerçevesinde akademik anlamda inceleyen ilk kitap olma özelliğini barındırıyor.