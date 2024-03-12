Ruhsal gelişimi beslemişler

20 yıldır AKP’li isimlerce yönetilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki STK’lerin toplam 100,3 milyon TL’lik konaklama ve yiyecek giderini, “Sosyal ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmak” amacıyla karşıladı.

Mustafa BİLDİRCİN

31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde yüksek harcamalar gerçekleştiren yerel yönetimlerin arasına AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de eklendi. Toplam 20 yıldır AKP tarafından yönetilen belediye, STK’ler ile esnaf ve meslek odalarının konaklama ve yiyecek masraflarını üstlendi. Bu kapsamda gerçekleştirilen ihale ile 100 milyon TL’nin üzerinde harcamaya imza atıldı.

AKP’li Tahir Büyükakın yönetimindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 15 Şubat’ta, “Konaklama ve Muhtelif Yiyecek Hizmeti” ihalesi düzenledi. İhale ile Kocaeli’ndeki STK’ler ile esnaf ve meslek odalarının düzenleyeceği organizasyonların konaklama ve yiyecek giderlerinin, “Sosyal ve ruhsal açıdan gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla” belediye bütçesinden karşılanması amaçlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen ihalede yaklaşık maliyet, 107 milyon 524 bin 629 TL olarak belirlendi. İhaleye yalnızca belediye iştiraki Antikkapı Turizm İşletmecilik ve Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi teklif verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Antikkapı isimli şirket arasında 7 Mart’ta 100 milyon 365 bin 873 TL’lik sözleşme imzalandı.

ADRESE TESLİM ŞARTNAME

İhalenin teknik şartnamesinde verilen detaylarda ise konaklama için kullanılacak tesis adeta tarif edildi. Tesisin Darıca sınırları içinde olması gerektiği belirtilerek, şu talepler sıralandı:

• En az 36 bin metrekare alanda bir tesis.

• En az 240 yatak kapasitesi.

• En az bir adet ve en az 200 kişilik yemekhane.

• İki adet (Erkek, Kadın) mescit.

• Açık ve kapalı havuz. (En az 12,50 metre, boy en az 25 metre, derinlik en az 1,50 metre)