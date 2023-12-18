Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek

İçişleri Bakanlığı'nın Meclis’e sunacağı yeni torba yasada ruhsatsız silah bulundurma suçuna verilen hapis cezasını artırmayı planlıyor. Ayrıca ruhsatsız silah taşıyanlar yakalanınca tutuklanacak.

Torba yasa hazırlığı içinde olan İçişleri Bakanlığı, ruhsatsız silah taşımada, 1 ile 3 yıl arasında olan hapis cezasını, 2 ile 5 yıla çıkarmaya hazırlanıyor.

Söz konusu kanun teklifi kısa süre içinde TBMM'ye gönderilecek.

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; büyük operasyonları destekleyecek şekilde bir torba yasa hazırlığı içinde olan İçişleri Bakanlığı, ruhsatsız silah taşımada, 1 ile 3 yıl arasında olan hapis cezasını, 2 ile 5 yıla çıkarmaya hazırlanıyor.