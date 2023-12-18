Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek

İçişleri Bakanlığı'nın Meclis’e sunacağı yeni torba yasada ruhsatsız silah bulundurma suçuna verilen hapis cezasını artırmayı planlıyor. Ayrıca ruhsatsız silah taşıyanlar yakalanınca tutuklanacak.

Güncel
  • 18.12.2023 12:17
  • Giriş: 18.12.2023 12:17
  • Güncelleme: 18.12.2023 12:27
Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek
Fotoğraf: AA

Torba yasa hazırlığı içinde olan İçişleri Bakanlığı, ruhsatsız silah taşımada, 1 ile 3 yıl arasında olan hapis cezasını, 2 ile 5 yıla çıkarmaya hazırlanıyor.

 Söz konusu kanun teklifi kısa süre içinde TBMM'ye gönderilecek.

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; büyük operasyonları destekleyecek şekilde bir torba yasa hazırlığı içinde olan İçişleri Bakanlığı, ruhsatsız silah taşımada, 1 ile 3 yıl arasında olan hapis cezasını, 2 ile 5 yıla çıkarmaya hazırlanıyor.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 