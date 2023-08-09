Rus Büyükelçiliği, Lefkoşa'da konsolosluk hizmeti verecek

Rus haber ajansı TASS, Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği'nin, Kuzey Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını bildirdi.

Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği'nin, Kuzey Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da Rus vatandaşlarına konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağı bildirildi.

TASS’ın haberine göre Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği'nden bir yetkili, "Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak" açıklamasında bulundu.

Söz konusu adımın, Rusya’nın Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atılacağına işaret eden yetkili, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa’nın uzun süredir Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik konsolosluk hizmetleri verdiğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 50 bin Rus vatandaşının yaşadığı ifade ediliyor.