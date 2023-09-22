Rus donanmasının karargahına füze saldırısı

Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol'de, Rus Karadeniz donanmasının karargahına füze saldırısı düzenlendi. Rusya Savunma Bakanlığı, saldırının Kiev tarafından yapıldığını açıklarken Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, "Lunaçarskiy Tiyatrosu'nun yanına parça düştü" dedi.

Rusya'ya bağlı Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol'de Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düşman, donanma karargahına füze saldırısı düzenledi. Lunaçarskiy Tiyatrosu'nun yanına parça düştü" ifadelerine yer verdi.

Tüm acil servis hizmetlerinin olay yerine sevk edildiği bilgisini paylaşan Razvojayev, zayiatla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Halkı sükunete çağıran Razvojayev, olay yeriyle ilgili sosyal medyada fotoğraf ve video paylaşılmamasını istedi.

Razvojayev, ikinci bir açıklamayla yeni bir füze saldırısı olabileceğini duyurarak, vatandaşlara şehir merkezine gelmemeleri ve binalardan çıkmamaları çağrısı yaptı.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN SALDIRI AÇIKLAMASI

Rusya Savunma Bakanlığından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün öğleden sonra Kiev rejimi Sivastopol şehrine füze saldırısı yaptı. Saldırı püskürtülürken, 5 füze hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. Saldırı sonucunda Karadeniz Donanmasının tarihi karargah binası hasar gördü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırının ardından bir Rus askerinden haber alınamadığı bildirildi.

Rusya, 2014'te Kırım ve Sivastopol'ü Ukrayna'dan yasa dışı olarak ilhak etmişti.