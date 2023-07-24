Rus Haber Ajansı: Türkiye'den Rostov kentine tahıl taşıyan gemide patlayıcı madde izine rastlandı

Rusya'nın Federal İstihbarat Servisi (FSB) Rusya'nın Rostov kentinden tahıl almak üzere Türkiye'den yola çıkan gemide patlayıcı madde izine rastlandığını açıkladı.

Türkiye'den Rusya'nın Rostov kentine tahıl taşıyan gemide patlayıcı maddelerin izlerine rastlandığı duyuruldu.



Rus Haber Ajansı TASS'ta yer alan ve Rusya Federal İstihbarat Servisi'ne (FSB) dayandırılan haberde söz konusu geminin mayıs ayında Ukrayna'nın Kilia limanında olduğu ve Ukrayna'ya patlayıcı madde tedarik etmek üzere kullanılmış olabileceği ifadeleri yer aldı.

Rusya, geçen hafta Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tahıl ihraç edilmesine olanak sağlayan tahıl anlaşmasından çekilmişti.

Haberde FSB'nin seyir güvenliğini sağlamak amacıyla Kerç Boğazı'ndan geçen gemiler üzerinde gerçekleştirdiği denetim sırasında patlayıcı izlerine rastlandığını kaydedildi.

Ayrıca geminin Kerç Boğazı'ndan geçişinin engellendiği ve Rusya Federasyonu karasularının ötesindeki sulara gitmesinin yasaklanmasına karar verildiği ifade edildi.