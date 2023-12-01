Rus heyete boykot

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Kuzey Makedonya'nın dönem başkanlığını yürüttüğü 57 üyeli Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın açılış oturumu düzenlendi. Üsküp kentinde iki gün sürecek toplantıya damgasını vuran ise Ukrayna ile üç Baltık ülkesinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un katılımını boykot ederek toplantıda yer almaması oldu.

‘BİRLİĞİMİZİ ZAYIFLATIR’

Avrupa Birliği’nin (AB) geçtiğimiz yıl Varşova yönetiminin kararıyla Polonya'daki toplantısına katılmasına izin vermediği Lavrov ve Rus heyeti ise bu yılki toplantıya katılmak için Üsküp’e ulaştı. Estonya, Litvanya ve Letonya dışişleri bakanları yaptıkları ortak açıklamada “Rusya’nın Batı’nın birliğini zayıflatmak için kullanacağı” gerekçesiyle toplantıya katılmayı reddettiklerini bildirdi.

APTALCA KARAR

Lavrov'un uçağı, Yunanistan ve Türkiye üzerinden Kuzey Makedonya'ya 5 saatte ulaştı. Başta hava sahasının kullanılması izni veren Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, iznin sadece Lavrov ve beraberindeki heyet için geçerli olduğu, AB yaptırım listesinde yer alması nedeniyle Zaharova'nın kapsam dışında tutulduğunu açıkladı. Moskova’da basın toplantısı düzenleyen Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Sofya’nın kararının “saçma” ve “aptalca” olduğunu söyledi. Peskov, Sofya yönetiminin “aldığı kararlarda aklı başında hareket etmeye” çağırdı.

Önceki gün NATO ve Ukrayna arasında 2024 yılı işbirliği programının imzalanmasını değerlendiren Peskov, bunu “kışkırtıcı bir eylem” olarak nitelendirdi. Ermenistan ve İngiltere'nin 2023-2024 döneminde savunma alanında işbirliği programı imzalanmasına ilişkin ise Peskov, "Ermenistan, uygun gördüğü devletlerle ilişkilerini geliştiren egemen bir ülkedir. Ermenistan'la kendi ilişkilerimiz var” diyerek Erivan’la müttefiklik ilişkilerini geliştireceklerini kaydetti.