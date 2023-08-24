Rus Mahkemesi, ABD'li gazeteci Gershkovich’in tutukluluk süresini uzattı

Rusya’da mahkeme, casusluk suçlamasıyla yargılanan ABD’li Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich’in tutukluk süresinin 3 ay uzatılmasına karar verdi. Mahkeme Mayıs ayında da Gershkovich'in tutukluluk süresinin uzatılması yönünde karar vermişti. Yeni karar ile birlikte ABD'li gazetecinin tutukluluk süresi 30 Kasım 2023’e kadar uzatıldı.

Rusya’da casusluk suçlamasıyla yargılanan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, yeniden hakim karşısına çıktı. Mart ayından bu yana Moskova’da tutuklu bulunan Gershkovich, mahkeme salonuna kelepçeli şekilde geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Moskova’daki Lefortovo Mahkemesi tarafından duruşmaya ilişkin yapılan açıklamada, Gershkovich’in tutukluluk süresinin 30 Kasım 2023’e kadar uzatılmasına karar verildiği belirtildi.



TÜM SUÇLAMALARI REDDETTİ

The Wall Street Journal gazetesinin Moskova muhabiri ABD vatandaşı 31 yaşındaki Evan Gershkovich, 29 Mart’ta Yekaterinburg kentinde haber çalışması yaptığı sırada Rus ordusunun sanayi kompleksi verilerini topladığı gerekçesiyle casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Moskova’daki mahkeme, Gershkovich’in 29 Mayıs’a kadar tutuklu yargılanmasına karar vermiş, 23 Mayıs’ta ise gazetecinin tutukluluk süresinin 30 Ağustos’a kadar uzatılmasına hükmetmişti. Haziran ayında Gershkovich’in tutukluk süresinin uzatılmasına yönelik yaptığı itiraz başvurusu da reddedilmişti.

Gershkovich, hakkındaki casusluk suçlamalarını reddetmiş, ABD hükümeti ise Gershkovich’in derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. ABD tarafından geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, üst düzey temaslara rağmen Gershkovich’in serbest bırakılmasına ilişkin henüz bir “yol” bulunamadığı ifade edilmişti.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını başlatmasının ardından birçok Batılı gazeteci, şartların zorlaştığı gerekçesiyle ülkeden ayrılma kararı almıştı.

Gershkovich’in tutukluluk süresi Mayıs ayında da üç aylığına uzatılmıştı.