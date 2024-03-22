Rus varlıkları Kiev’e silah olacak

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Avrupa Birliği (AB) liderleri, “savaş ekonomisi” gündemiyle bir araya geldi. Toplantıda dondurulan Rus varlıklarının Kiev’i finanse etmek için kullanılması da masaya yatırılırken Kremlin, “karşılık vereceklerini” açıkladı.

AB ülkelerinin liderleri, iki gün sürmesi beklenen zirve kapsamında Belçika’nın başkenti Brüksel'de Ukrayna ve Gazze'deki durum başta olmak üzere gündemdeki başlıkları görüşmek üzere toplandı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, zirve öncesi Ukrayna'da endişelerin arttığına dikkat çekerek “Bu kaygılara uygun şekilde yanıt vermezsek ve Ukrayna'ya Rusya'yı durdurmak için yeterli yardım sağlamazsak, bir sonraki hedef biz olacağız” sözleriyle Avrupa’yı uyardı.

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de “Bu yaz çok önemli ve belirleyici olacak” uyarısında bulundu.

Brüksel'deki zirvede bir araya gelen 27 Avrupa devlet ve hükümet başkanı, dondurulan Rus mal varlıklarından elde edilen 3 milyar avroluk faiz gelirini, Ukrayna’ya silah yardımı için kullanmayı planlıyor.

AB Komisyonu, 19 Mart’ta Ukrayna'ya desteği finanse etmek için Avrupa'daki dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen faizin kullanılmasının yolunu da açtı. Başlangıçta üye devletler bu fonları Ukrayna’nın yeniden inşası için saklamak istiyordu. Öte yandan İngiltere ve Ukrayna gibi bu hazinenin tümüne el koyma talebi, başta Fransa ve Almanya tarafından “Rusya ve Çin’den gelecek bumerang etkisine” dikkat çekilerek reddedilmişti.

‘ÇEŞİTLİ KARŞILIĞI OLUR’

Rus varlıklarının Ukrayna’yı silahlandırmak için kullanılması planına Kremlin’den tepkiler sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, AB’nin olası hamlesine karşılık vereceklerini belirtti. Peskov, Batı’ya verilecek karşılığın “doğrudan mütekabiliyet adımları şeklinde olmayacağına” işaret ederek “Kendi çıkarlarımıza uygun farklı yöntemler seçeceğiz” ifadesini kullandı. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov da “Onların da ülkemizde dondurulan varlıkları az değil. Varlıklarımıza yönelik her türlü eylem simetrik karşılık alacak” ifadelerini kullanmıştı.

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44 GÜN SONRA KİEV’E SALDIRI

Kiev Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko yaptığı açıklamada, Rus ordusunun 44 günlük aradan sonra Ukrayna’nın başkenti Kiev'e füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Rusya'nın saldırıda balistik füze ve seyir füzeleri ile stratejik bombardıman uçakları kullandığını, füzelerin farklı yönlerden şehri hedef aldığını aktaran Popko, 13 kişinin yaralandığını belirtti. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk ise şehri hedef alan bir İskender ve bir Kinzhal balistik füze ile 29 seyir füzesinin tamamının düşürüldüğünü açıkladı.