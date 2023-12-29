Rus varlıklarına ‘çökme’ talimatı

Rusya’nın 300 milyar dolarlık varlığına el koymak için harekete geçen ABD, G7 gruplarına bunun yollarını araştırma talimatı verdi. AB ülkeleri çekimser kalırken Batı basını bunu “yasadışı ve akılsızca” olarak niteledi.

Dış Haberler

Tıkanan Ukrayna savaşına aktarılan milyarlarca dolara karşı Batı’da muhalif sesler giderek yükselirken, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rus varlıklarını Kremlin’e karşı kullanma arayışları sürüyor. ABD, 300 milyar dolar değerindeki dondurulan Rus varlığına el konulması için harekete geçti.

Financial Times'in haberine göre ABD, G7 çalışma gruplarının Rus varlıklarına el koyma yollarını araştırmasını önerdi. Haberde henüz bir kararın alınmadığı ve konunun Avrupa başkentlerinde tartışılmaya devam ettiği belirtildi. ABD, şubat ayında yapılacak olası bir G7 liderleri toplantısı için hazırlıkların hızlandırılmasını talep etti. ABD tarafından önerilen üç çalışma grubu; el koyma ile ilgili yasal konuları, politikanın uygulanması ve risklerin azaltılması ile Ukrayna'nın nasıl destekleneceğini inceleyecek. Dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin kullanılması veya krediler için teminat olarak değerlendirilmesi gibi seçenekler araştırılıyor.

AVRUPA ÇEKİMSER

Kaynakların aktardığı üzere konu, aralık ayında G7 ülkelerinin maliye bakanları tarafından tartışıldı. ABD'nin İngiltere, Japonya ve Kanada tarafından desteklendiği belirtilirken Almanya, Fransa, İtalya ve AB'nin ise çekimser yaklaştığı ifade edildi. “Almanya, Fransa, İtalya ve AB bazı şüphelerini dile getirerek, karar vermeden önce Moskova'nın varlıklarına el konulmasının yasallığının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti” vurgusunu yapan gazete, bazı Avrupalı bakanların çalışma sırasında yüksek düzeyde gizliliğin korunması gerekliliğinin üzerine vurgu yaptığını ifade etti.

Aralık ayının başında ise AB Komisyonu, Ukrayna'nın yeniden inşasına yardımcı olmak için dondurulan 200 milyar avroluk Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin farklı bir hesaba aktarılmasına yönelik plan hazırlamıştı.

YASADIŞI VE AKILSIZCA

Bloomberg, ABD’nin Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarına el koyma isteğinin “yasadışı ve akılsızca” olduğunu, çünkü diğer ülkelere varlıklarını tarafsız bankacılık merkezlerinde ve dolar dışındaki diğer para birimlerde tutmanın daha iyi olduğunu göstereceğini belirtti.

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KİEV’E BİR YARDIM DAHA

ABD, Ukrayna’ya hava savunma, topçu ve hafif silah mühimmatı ile tanksavar silahları içeren 250 milyon dolarlık askeri yardım paketini onayladı. Açıklamada, gönderilecek silahların ABD Savunma Bakanlığı’nın (PENTAGON) mevcut stoklarından karşılanacağı aktarılırken, bu paket için Kongre’nin onayı gerekmeyecek. ABD Başkanı Joe Biden’a yeni askeri yardım için teşekkür eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise, son bir yılda ABD’den 34 paket halinde 24 milyar dolardan fazla silah yardımı yapıldığını bildirdi. Zelenski, ülkesine F-16 savaş uçaklarının gönderilmesini "tarihi bir karar" olarak niteledi.