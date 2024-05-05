Rus vatandaşları, Ankara'da Sovyetler Birliği'nin Nazilere karşı zaferini kutladı

Rusya'da, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası'na karşı zafer kazanmasının 79. yıl dönümünü kutlandı.

Ankara'da yaşayan Rus vatandaşları, Sovyetler Birliği'nin 2'nci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı zafer kazanmasının 79'uncu yıl dönümünü kutladı.

Rusya'da, Sovyetler Birliği'nin 2'nci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını 1945 yılında mağlup etmesinin yıl dönümü nedeniyle her yıl 9 Mayıs, 'Zafer Günü' olarak kutlanıyor. Rusya Federasyonu Büyükelçiliği de bu kapsamda Ankara'da tören düzenledi.

Büyükelçilik bahçesinde gerçekleştirilen törene, Rusya Büyükelçisi Aleksei Erkhov, Büyükelçilik çalışanları ve Ankara'da yaşayan yaklaşık 200 Rus vatandaşı katıldı. Törende, Büyükelçilik bahçesinde 'Ölümsüz Alay Yürüyüşü' yapıldı.

Fotoğraf: DHA

Yürüyüşte 2'nci Dünya Savaşı'nda ölen Sovyet askerlerinin fotoğraflarını taşıdı ve Rusça marşlar okundu.

"GÜNÜMÜZ, 80 YIL ÖNCESİYLE BENZER GERGİNLİKTE"

Büyükelçi Erkhov, katılımcıların 9 Mayıs Zafer Günü'nü kutlayarak, "Hepimizin burada toplanmış olması ve zaferi kazanan babalarımızın ve dedelerimizin anısının bizi tekrar tekrar bir araya getirmesi çok güzeldir. Tüm bunları hatırlayacak ve atalarının ölümsüz başarılarını bilecek olan çocuklarımızın burada olması çok önemlidir. Bu yılki etkinliğimiz, sadece anma anlamında değil, aynı zamanda mühim bir etkinliktir. Çünkü günümüzde yaşananlar ile 80 yıl önceki olaylar, benzer bir gerginliktedir. O vakit olduğu gibi şimdi de Herson bölgesinde, Avdiyivka çevresinde ve başka yerlerde zafer kazanılmaktadır. Biz bugün burada, büyük bir ısrarla sürdürülen, hayatlarımızı ortaya koyarak verdiğimiz bu mücadelenin ön cephesindeyiz. İşte bu yüzden burada hazır bulunmamız, bir arada olmamız, birliğimizin ve gelecekteki zaferlerimizin teminatıdır" ifadelerini kullandı.