"Rüşvet almakla" suçlanan Menendez'e yurtdışına çıkış yasağı

"Rüşvet almakla" suçlanan Menendez, eşi Nadine (Arslanian) Menendez ile geldiği Manhattan'daki mahkeme binası önünde gazeteciler ve "istifa et" sloganları atan bir grup protestocu tarafından karşılandı.

Herhangi bir açıklama yapmadan mahkeme binasına giren Menendez, daha sonra avukatı ve diğer sanıklarla hakim karşısına çıkarıldı.

Menendez ve eşi, duruşmada avukatları aracılığıyla haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

İddianamede Menendez ile rüşvet olayına karışmakla suçlanan New Jerseyli iş insanları Fred Daibes ve Jose Uribe de suçlamaları reddetti.

Suçlamalarda adı geçen 5. sanık Wael Hana da dün Mısır'dan dönerken JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemede "suçsuz" olduğunu savunmuştu.

100 BİN DOLAR KEFALETLE SERBEST

Senatör Menendez, davaya bakan yargıç tarafından kişisel teminat karşılığında 100 bin dolar kefalet ile serbest bırakıldı.

Şahsi pasaport ve seyahat evraklarını teslim etmesi istenen Menendez, sadece Kongredeki görevi nedeniyle yurt dışına resmi pasaportu ile seyahat edebilecek.

Eşi dışında davada ismi geçen diğer sanıklarla yanında avukatı hazır olmadan irtibat kurması yasaklanan Menendez'in, ayrıca Kongredeki Senato personeli, Dış İlişkiler Komitesi personeli veya davanın gerçekleri hakkında kişisel bilgisi olan siyasi danışmanlarla da iletişimi yasaklandı.

Eşi de New Jersey'deki evini güvence göstererek 250 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldı. Pasaportunu teslim etmesi istenen Nadine (Arslanian) Menendez'in, yalnızca New York-Washington koridorunda seyahat etmesine ve Florida'daki ailesini görmesine izin verildi.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

New York Güney Bölge Federal Mahkemesine geçen hafta sunulan 39 sayfalık iddianamede, Menendez ve eşi Nadine (Arslanian) Menendez'e, New Jerseyli iş insanlarıyla girdiği ilişkilerde rüşvete karışma suçlamaları yöneltilmişti.

Federal savcılar, Menendez'in evinde yapılan aramalarda 100 bin dolarlık iki altın külçe ve 480 bin dolarlık gizli nakit para ele geçirdiklerini açıklamıştı.

İddianamede, Menendez'in senatörlük makamını kullanarak rüşvetle kazanılan altın ve nakit para dışında usulsüz şekilde ev ipoteği ödemeleri, usulsüz iş tazminatı ve lüks bir araç edinme gibi yolsuzluk işlerine karıştığı aktarılmıştı.

Menendez, özellikle Kongre'de yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a yapılan resmi yardımlardaki etkisi ile New Jersey'deki Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler nedeniyle eleştirilere neden olmuştu.

Hakkındaki suçlamalardan bu yana, başta New Jersey'in diğer tek Demokrat Senatörü olan Cory Booker ve New Jersey'in Demokrat valisi Phil Murphy olmak üzere kendi partisinden 25'ten fazla Kongre üyesi Menendez'in senatörlük görevinden istifa etmesi çağrısında bulunmuştu.

Suçlamaların ertesi gününde Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez, partisinden ve kamuoyundan gelen istifa baskılarına direniyor.