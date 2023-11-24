Rüşvet çarkının gerisi gelecek mi?

Yargı içerisindeki rüşvet çarkında adı geçen Hâkim Sidar Demiroğlu hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi. Rüşvet zincirine dâhil olan ve para karşılığında hakkında tahliye kararı verilenlerin akıbeti ise merak konusu.

Politika Servisi

BirGün’ün "Yargıdaki rüşvet çarkı" haberi ile ortaya çıkardığı yargı içerisindeki rüşvet çarkının merkezinde olduğu iddia edilen isimlerden Hâkim Sidar Demiroğlu görevden uzaklaştırıldı.

İstanbul Anadolu Adliyesi’nde rüşvet karşılığı kararlar alındığını belirten Başsavcı İsmail Uçar dilekçesinde haberlere erişim engeli kararlarının para karşılığı verildiğini ifade etmişti. Uçar, yargı içerisindeki çetede avukatların da yer aldığını ve aynı hâkimin nöbetlerini takip ederek tahliye talebinde bulunduklarını belirtmişti.

Ayrıca Uçar yargıdaki çete yapılanması hakkında birçok hâkimin olduğu ve HSK’ye verdiği dilekçede konu ile ilgi alakası bulunan herkesin mal varlıklarının incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Uçar’ın bu iddialarının ardından ise soruşturma kapsamında tek bir kişi hakkında çıkan görevden uzaklaştırma kararı verilmesi dikkat çekti. Yargı içerisindeki ‘çete’ iddialarının ortaya çıkmasının ardından Başsavcı Uçar’ın iddialarında bahsedilen çete yapılanması hakkında nasıl bir yol izleneceği ise merak konusu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Anadolu Adliyesi’ndeki rüşvet ve usulsüzlük iddialarında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na gönderdiği dilekçede daha önce sulh ceza hakimi olarak görev yapan Demiroğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı isimlerin bir dizi usulsüz işleme imza attığını öne sürmüştü.

TAHLİYE EDİLENLERİN AKIBETİ NE OLACAK

Uçar, HSK’ye gönderdiği ve yargı içerisindeki rüşvet zincirini anlattığı dilekçesinde yargılanan kişilerin Hakim Sidar Demiroğlu, tarafından tahliye edildiği belirtmişti. Ayrıca Uçar, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde para karşılığı sulh ceza hâkimliklerinde erişimin engellenmesine dair kararlar verdiğini aktarmıştı. Bunun üzerine Demiroğlu’nun bir günde 1073 tweet ve 67 haber için erişim engeli ile içerikten çıkarma kararı verdiği de ortaya çıkan diğer detaylar arasına girmişti.

Başsavcıya göre aralarında iş adamlarının, uyuşturucu kaçakçılarının, yasa dışı bahis örgütü mensuplarının yargılandıkları davalarda eldeki kanıtlara rağmen 4. Anadolu sulh Ceza Hakimliği tarafından tahliyeleri sağlanmış, dosyalar bu çete tarafından kapatılmıştı. Hakim Sidar Demiroğlu’nun görevden uzaklaştırılmasının dilekçedeki diğer iddialar hakkında ne yapacağı ise hâlâ soru işareti.

BirGün’ün ortaya çıkardığı dilekçedeki suçlamalardan bazıları şöyle:

• İş Adamı Metin Güneş’in ortağı Necat Gülseven hakkında hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı ile ilgili dosya da Komisyon Başkanı Bakir Altun da devreye girmiş, mahkeme hakimine ‘Necat bey iyi birisidir, ben dosyada suçsuz olduğuna kani oldum. Beraat verelim’ teklifi reddedilince, yargılamanın yenilenme talebi ile mahkemedeki hakime kurulan baskı sonucu yeni hakim ataması ile beraat verildi.

• İstanbul Tuzla’da yapılan operasyonda da otomobilde 125 kilo metamfetamin ve kokain ele geçirilirken Araçtaki Hüseyin Karol ve Atila Yıldırım önce tutuklandı. Ardından avukatların itirazı üzerine Anadolu 4. Sulh Ceza hakimliği Atila yıldırımı 2 ay içerisinde tahliye etti.

• Yasa dışı bahis operasyonunda Örgüt Lideri Sebahattin Şahin ve örgüt yöneticisi Ertuğrul Mertoğlu tutuklanmalarından sadece 2 ay sonra Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tahliye edildi.

• İstanbul Pendik’te 25 Nisan 2023 günü iki otomobilde yapılan aramalarda 29 bin 28 uyuşturucu hap, 3 kilo 870 gram hint keneviri, 268 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili Ramazan Kentaç ve Uğur Yosma tutuklandı. İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimi, sadece 3 ay sonra Ramazan Kentaç’ı tahliye etti. Karara savcılık itiraz etmedi.

• İstanbul Sancaktepe’de Nizamettin Demir’in kullandığı otomobilin önünü başka bir araç kesti. Polis yelekli, kar maskeli kişiler, Nizamettin Demir’e silah doğrulttu ve araçtaki 1,5 milyon euro’yu gasp ettiler. Soygunu yapan 4 kişi Datça’dan Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı. Soygunu organize eden Umut Üçgül’dü, para dolu çantayla kaçarken görüntüleri bile vardı. Diğer sanıklar da Umut Üçgül ile birlikte hareket ettiklerini söyledi. Tüm bunlara karşın avukatının başvurusu üzerine soygundan sadece 6 ay sonra Umut Üçgül, Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimi tarafından tahliye edildi.