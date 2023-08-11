Rusya 47 yıl sonra Ay'a uzay aracı gönderdi

Rusya, 47 yıl sonra Ay'a uzay aracı gönderdi. 'Luna 25' isimli insansız uzay aracının Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapması ve burada su kaynakları araması hedefleniyor.

Rusya, 'Luna 25' insansız uzay aracını taşıyan Soyuz roketini fırlattı. Vostoçni Uzay Üssü'nden yerel saat ile saat 09:10'da gerçekleştirilen fırlatma, Rus uzay ajansı Roskosmos tarafından canlı olarak yayınlandı. Uzay roketi, hesaplamalara uygun olarak birkaç dakika içinde atmosferden ayrıldı. Roskosmos Direktörü Yuri Borisov, fırtlatmanın başarılı olduğunu söyledi.

Aracın dört buçuk günde Ay'a ulaşması öngörülüyor. Ancak Borisov, önce ideal bir iniş yeri aranacağını ve uzay aracının 21 Ağustos tarihinde Ay yüzeyine yumuşak iniş yapmasını hedeflediklerini söyledi. Bu tarih daha önce 23 Ağustos olarak duyurulmuştu.

Küçük bir otomobil büyüklüğünde olan ve Ay'ın güney kutbuna inecek olan aracın burada su arayacağı ve toprak örnekleri toplayacağı belirtiliyor.

Luna-25, Rusya'nın 2040 yılına kadar Ay'da bir uzay istasyonu kurma hedefiyle başlatılan uzay programı kapsamında fırlatıldı. Ay'a gönderilen bir önceki araç olan Luna-24, 1976 yılında Sovyetler Birliği döneminde gönderilmişti.