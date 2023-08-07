Rusya, Ay'a araç indirmek için bir kasabayı boşaltacak

Rusya, neredeyse 50 yıl sonra ilk defa Ay'a uzay aracı gönderme görevi kapsamında 11 Ağustos'ta ülkenin uzak doğusundaki bir kasabayı boşaltacak.

Rusya, yarım asır sonraki ilk Ay'a iniş misyonu kapsamında ülkenin Uzak Doğu bölgesindeki bir kasabayı boşaltma kararı aldı.

Euronews'te yer alan habere göre, Habarovsk bölgesinde fırlatma alanının güneydoğusunda yer alan Şahtinski yerleşim birimi, 11 Ağustos günü sabah saatlerinde tahliye edilecek.

Fırlatma için kullanılan roket güçlendiricilerin ana gövdeden ayrıldıktan sonra bu kasabanın olduğu alana düşeceği tahmin ediliyor.

Habarovsk'daki Verkhnebureinskyi bölgesi başkanı Alexei Maslov, Telegram'dan pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Umalta, Ussamakh, Lepikan, Tastakh, Saganar nehirlerinin ağzı ve Bureya Nehri üzerindeki feribot geçişi alanı, öngörülen (güçlendirici) düşme bölgesine giriyor. Şahtinski sakinleri tahliye edilecek" ifadelerini kullandı.

AY'DA BULUNAN KAYNAKLAR ARAŞTIRILACAK

Rusya'nın 1976'dan bu yana ilk Ay aracı olan Luna-25, Moskova'nın yaklaşık 5 bin 550 km doğusundaki Vostoçni Uzay Üssü'nden fırlatılacak.

Rus Roscosmos uzay ajansına göre, Luna-25 bir Soyuz-2 Fregat iticisiyle fırlatılacak ve Ay'ın güney kutbuna ulaşan ilk araç olacak.

Misyonun öncelikli hedefinin yumuşak iniş teknolojilerinin geliştirilmesi, Ay'ın iç yapısının incelenmesi ve su da dahil olmak üzere Ay'da bulunan kaynakların araştırılması olduğu ifade ediliyor.

Luna-25'in bir yıl boyunca Ay yüzeyinde çalışması planlanıyor.