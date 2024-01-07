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Rusya, bu yıl 7 kıtalararası balistik füze fırlatmayı planlıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Stratejik Füze Kuvvetlerinin bu yıl içinde 7 kıtalararası balistik füze fırlatmayı planladığını bildirdi.

Dünya
  • 07.01.2024 21:51
  • Giriş: 07.01.2024 21:51
  • Güncelleme: 07.01.2024 21:53
Kaynak: AA
Rusya, bu yıl 7 kıtalararası balistik füze fırlatmayı planlıyor
FOTOĞRAF: AA

Rusya Savunma Bakanlığı, Stratejik Füze Kuvvetlerinin bu yıl içinde 7 kıtalararası balistik füze fırlatmayı planladığını bildirdi. 

Bakanlıktan Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerinin faaliyetine ilişkin yapılan açıklamada, son 5 yılda füze sistemlerinin uçuş ve Rusya ordusunun yönetimi tatbikatı çerçevesinde 20'den fazla kıtalararası balistik füze fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Stratejik Füze Kuvvetleri, 2024 yılında 7 kıtalararası balistik füze fırlatmayı planlıyor." ifadesine yer verildi.

Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri, sürekli savaşa hazır, Rusya ordusunun stratejik nükleer kuvvetlerinin ana bileşeni olarak biliniyor.​​​​​​​

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