Rusya, bu yıl 7 kıtalararası balistik füze fırlatmayı planlıyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Stratejik Füze Kuvvetlerinin bu yıl içinde 7 kıtalararası balistik füze fırlatmayı planladığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Stratejik Füze Kuvvetlerinin bu yıl içinde 7 kıtalararası balistik füze fırlatmayı planladığını bildirdi.
Bakanlıktan Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerinin faaliyetine ilişkin yapılan açıklamada, son 5 yılda füze sistemlerinin uçuş ve Rusya ordusunun yönetimi tatbikatı çerçevesinde 20'den fazla kıtalararası balistik füze fırlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Stratejik Füze Kuvvetleri, 2024 yılında 7 kıtalararası balistik füze fırlatmayı planlıyor." ifadesine yer verildi.
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri, sürekli savaşa hazır, Rusya ordusunun stratejik nükleer kuvvetlerinin ana bileşeni olarak biliniyor.