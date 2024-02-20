Rusya'da Aleksey Navalni'nin kardeşine dava açıldı
Rusya'da, cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalni'nin kardeşi Oleg Navalni'ye ceza davası açıldı. Davanın gerekçesine ilişkin bilgi verilmedi.
Rusya İçişleri Bakanlığı, Rus muhalif Aleksey Navalni'nin kardeşi Oleg Navalni'ye ceza davası açıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkede arananlar listesinde yer alan Oleg Navalni'ye dava açıldığı belirtildi ancak davanın gerekçesine ilişkin bilgi verilmedi.
HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI
Rusya dışında bulunan Oleg Navalni, sosyal medya üzerinden Rus vatandaşlarını gösterilere çağıran paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Moskova'daki Preobrajenskiy Mahkemesince Ağustos 2021'de 1 yıl şartlı hapis cezasına çarptırılmıştı.
Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin (FSİN) talebi üzerine, Navalni'nin söz konusu şartları yerine getirmediği gerekçesiyle bu ceza normal hapis cezasına çevrilmişti.
Cezaevindeyken öldüğü belirtilen Rus muhalif Aleksey Navalni'nin kardeşi Oleg Navalni, Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından Ocak 2022'de arananlar listesine alınmıştı.