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Rusya'da Google'a 'kişisel veri' gerekçesiyle 15 milyon ruble ceza

Rusya'da kullanıcıların kişisel verilerini ülke içinde barındırmadığı gerekçesiyle Google'a 15 milyon ruble (yaklaşık 165 bin dolar) para cezası verdi.

Dünya
  • 14.11.2023 14:11
  • Giriş: 14.11.2023 14:11
  • Güncelleme: 14.11.2023 14:15
Kaynak: AA
Rusya'da Google'a 'kişisel veri' gerekçesiyle 15 milyon ruble ceza

Rusya'da mahkeme, Rus kullanıcıların kişisel verilerini yerelleştirmediği için Google'a para cezası verdi.

Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

Rus kullanıcıların kişisel verilerini ülke içinde barındırmadığı gerekçesiyle yasalara uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, Google'ın 15 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Google'a daha önce de benzer gerekçeden para cezaları verilmişti.

Şirketin Rusya'daki iştiraki de mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle geçen yıl iflas süreci başlatmıştı.

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