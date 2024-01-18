Rusya'da kriz: Putin özür diledi, Türkiye devreye girdi

Ukrayna ile savaşın ekonomik etkileri Rusya'da yumurta krizine neden oldu. Yumurtanın fiyatı yüzde 60 artarken, bazı yerlerde tek tek satılmaya, bazı yerlerde ise bulunamamaya başladı. Kriz sonrası hükümeti suçlayan Putin kamuoyundan özür diledi. Putin'in açıklamasının ardından Türkiye, Azerbaycan ve Belarus'tan yumurta ithalatına başlandı.

Rusya'nın Ukrayna ile savaşının ekonomik etkileriyle ortaya çıkan yumurta krizi sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin hükümeti suçlayarak özür diledi, ardından Türkiye, Azerbaycan, Belarus'tan yumurta ithalatına başlandı.

Wall Street Journal, Rusya'da yaşanan yumurta krizini analiz ettiği haberinde, ülkede savaştan çok yumurta temininin konuşulduğunu, hızla artan fiyatlar nediyle, Rus halkının yumurta için uzun kuyruklar oluşturduğunu aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkede yaşanan yumurta şokundan hükümeti sorumlu tutarak kamuoyundan özür dilediğini aktaran gazete, geçen ay, yumurta kralı olarak bilinen bir tavuk çiftliği patronunun, yetkililerin yüksek fiyatlar nedeniyle çiftliğini soruşturmaya başlamasından kısa bir süre sonra suikast girişiminden kurtulduğunu aktardı.

Ekonomim.com.tr'nin aktardığı habere göre, önceki gün açıklanan verilerde yumurta fiyatlarının Rusya'da aralık ayında yüzde 60 civarında arttığı görüldü.

YAPTIRIMLAR KÜMES HAYVANCILIĞINI VURDU

Rus yetkililerin belirttiğine göre, Batı'nın yaptırımları nedeniyle Avrupa'dan gelen çiftlik ekipmanları tedarikinin zorlaşması üzerine kümes hayvancılığı büyük zarar gördü ve ülkede yumurta krizi yaşanmaya başladı. Rusya, yumurta krizini aşmak için ise Türkiye, Azerbaycan ve Belarus'tan yumurta ithalatını artırma kararı aldı. Bu kapsamda, 9 Ocak tarihinde yaklaşık 300 bin yumurta Türkiye'den Rusya'ya gönderildi.

Öte yandan, Sibirya ve işgal altındaki Kırım'daki bazı süpermarketler yumurtaları tek tek, tanesi yaklaşık 12 ruble ya da 13 sente sattı.