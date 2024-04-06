Rusya'da sel: 3 kişi hayatını kaybetti, 11 bin kişi etkilendi

Rusya'nın Orenburg bölgesini sel vurdu. Barajın taşması sonucu oluşan sel nedeniyle üç kişi hayatını kaybetti. Yerel yetkililere göre 11 bine yakın kişi selden etkilendi.

Rusya’nın Orenburg bölgesindeki sel sonrası Orsk kenti yakınlarındaki bir baraj patladı. Sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililere göre Kazakistan sınırı yakınlarındaki bölgede 4 bin 200'den fazla ev ve 11 bine yakın kişi selden etkilendi. Bu bölge sular altında kalma riski taşıyor.

Yetkililer, Orenburg bölgesindeki Ural Nehri'ndeki suyun "tehlikeli" olarak belirlenen seviyeden 2 metre daha yüksek olduğunu ve şu anda 9,27 metreye ulaştığını söyledi.

Orsk Belediye Başkanı Vasily Kozupitsa, bazı yerlerde suyun birkaç saat içinde 4 metre yükseldiğini ve bu yükselişin devam ettiğini bildirdi.

Kurtarma ekiplerinin şu anda 220 bin kişinin yaşadığı Orsk kentindeki setin onarımı için çalıştığı kaydedildi.

Valilik basın servisi, dün yaptığı açıklamada, Orenburg bölgesinde 95 yerleşim biriminde 1800'den fazla evin sular altında kaldığını ve 3 binden fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Bölgede, hafta başında bahar selleri nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.