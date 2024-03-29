Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi

Rusya'da 22 Mart'ta "Crocus City Hall" konser salonuna gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 144'e yükseldi. Hastanelerde 17'sinin durumu ağır 69 kişinin tedavisi sürüyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 144'e çıktı.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 Mart'ta "Crocus City Hall" konser salonuna gerçekleştirilen saldırı nedeniyle yaralananların tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Tedavi görenlerden birinin bugün hayatını kaybettiğini belirten Muraşko, "Maalesef durumu son derece ağır olanlardan biri hayatını kaybetti. Doktorlar mümkün olan her şeyi yaptı" dedi.

Muraşko, hastanelerde 17'sinin durumu ağır 69 kişinin tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından 27 Mart’ta yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 143’e çıktığı bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın başkenti Moskova’da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce saldırı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 saldırganın da içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.