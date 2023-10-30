Rusya'dan 'dost ülkeler' için yeni karar: Listede Türkiye de var

Rusya Başbakanı Mişustin, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 25 'dost' ülkenin şirket ve vatandaşlarına yatırım için basitleştirilmiş bir prosedür oluşturacaklarını bildirdi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkelerinde yatırım yapabilmeleri için 25 'dost' ülkenin vatandaşları ve şirketlerine kolaylaştırılmış bir prosedür hazırlayacaklarını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, Mişustin, 25 ülkeden kişi ve firmaların basitleştirilmiş bir prosedürle Rusya'da banka hesabı açabileceğini ve para yatırabileceğini kaydetti.

Mişustin, karara ilişkin açıklamasında, "Yabancı işletmeler ve girişimciler için daha uygun koşulların yaratılması, hükümetin cumhurbaşkanımız tarafından belirlenen ulusal hedeflerin uygulanmasının bir parçası olarak mali egemenliğe ulaşmaya yönelik sistematik çabalarının önemli bir parçasıdır" ifadekerini kullandı.

Prosedürün Çin, Hindistan, Brezilya, Suudi Arabistan, Türkiye, Kazakistan ve Belarus'un da aralarında bulunduğu 25 "dost" ülkeye uygulanacağı belirtildi.

Moskova, "dost olmayan" ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına yanıt olarak Batı'nın öncülüğündeki ekonomik yaptırımlara katılan ülkeler olarak tanımlıyor.