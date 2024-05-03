Rusya'dan Macron'a yanıt: Bu açıklama çok önemli ve tehlikeli

Kremlin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme ihtimallerinin bulunduğunu şeklindeki açıklamasına yanıt verdi. Yapılan açıklamada, "Bu, çok tehlikeli bir eğilim. Bunu yakından takip ediyoruz" denildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme ihtimallerinin bulunduğunu yinelemesine ilişkin, bu açıklamaların tehlikeli olduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da güncel konularla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Macron'un, Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalinin bulunduğunu yinelemesiyle ilgili soru üzerine Peskov, şunları dile getirdi:

"Bu açıklama çok önemli ve tehlikeli. Fransız Cumhurbaşkanı tarafından temsil edilen Fransa, Ukrayna'daki meseleye doğrudan sahada müdahil olma ihtimali konusunda açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bu, çok tehlikeli bir eğilim. Bunu yakından takip ediyoruz. Tüm hedeflerimize ulaşana kadar (Ukrayna'da) özel askeri operasyonu sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz."

Sözcü Peskov, Rus askerlerinin Batı Afrika'da bulunan Nijer'deki ABD'ye ait üsse konuşlandığı yönündeki haberlere işaret ederek, "Afrika'nın çeşitli devletleriyle savunma dahil her alanda ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Bu devletler ve biz, bu konuda ilgiliyiz. Afrika devletleriyle ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.