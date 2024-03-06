Rusya'dan nükleer silah açıklaması: "NATO ile çatışma halinde hedef olur"
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD nükleer silahlarının Kuzey Avrupa’ya yerleştirilmesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan askeri çatışma senaryosunda hedef olacağını bildirdi.
Kaynak: AA
Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) nükleer silahlarını Kuzey Avrupa’ya yerleştirilmesine ilişkin olası senaryo hakkında açıklama yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD nükleer silahlarının Kuzey Avrupa’ya yerleştirilmesine karşı çıkıldı.
Açıklamada nükleer silahların Kuzey Avrupa'ya yerleştirilmesi halinde, söz konusu silahların Rusya ile NATO arasındaki doğrudan askeri çatışmada hedef olacağı kaydedildi.