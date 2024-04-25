Rusya'dan Polonya'ya 'nükleer silah' yanıtı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın açıklamalarına verdiği yanıtta, "Amerikan silahları, Polonya topraklarına konuşlandırılırsa NATO ile doğrudan çatışma durumunda derhal imha edilecek hedefler listesine dahil edilecek" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonya'da konuşlandırılabilecek Amerikan nükleer silahının NATO ile çatışılması halinde Rusya'nın hedefi olacağını söyledi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın, "ülkesinde Amerikan nükleer silahını konuşlandırmaya hazır oldukları" yönündeki açıklaması ile ilgili sorusunu yanıtlayan Zaharova, bu açıklamanın "kışkırtıcı" olduğunu belirtti.

Zaharova, "Polonya yönetiminin bu tür kışkırtıcı açıklamaları yeni değil. Amerikan silahları, Polonya topraklarına konuşlandırılırsa NATO ile doğrudan çatışma durumunda derhal imha edilecek hedefler listesine dahil edilecek" dedi.