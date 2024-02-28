Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 1-3 Mart'ta düzenlenecek 3. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılacağı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 1-3 Mart'ta düzenlenecek 3. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek için Türkiye'ye geliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Bakan Lavrov'un programı hakkında bilgi verdi.

Lavrov'un Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirten Zaharova, "Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanının davetiyle Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere 1-2 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Lavrov'un Türk mevkidaşıyla da görüşmesi planlanıyor." dedi.

Zaharova, Lavrov ile Fidan'ın görüşmesinde, Türkiye ve Rusya arasında enerji, güvenlik, bankacılık ve turizm alanlardaki işbirliği, Ukrayna, Güney Kafkasya ve Filistin'deki durum, Suriye ve Libya meseleleri de dahil bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağını aktardı.