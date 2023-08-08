Rusya, Donetsk bölgesinde yerleşim yerlerini vurdu: 7 ölü, 67 yaralı

Rusya, Donetsk bölgesinde düzenlediği saldırıda yerleşim yerlerini hedef aldı. Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 67 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın yerleşim yerlerine saldırı düzenlediğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 67 kişi ise yaralandı.

Bakanlık, saldırının Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentinde düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pokrovsk’ta 07.00 itibariyle kurbanlar hakkında bilgi; 7 kişi hayatını kaybetti. 29 polis memuru, 7 kurtarma görevlisi ve 2 çocuk olmak üzere 67 kişi yaralandı. Gece, tekrarlanan bombardıman tehdidinin yüksek olması nedeniyle çalışmaları askıya almak zorunda kaldık” denildi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, enkaz altında kalan kimsenin olmadığını bildirdi.