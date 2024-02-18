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Rusya: Donetsk'teki Avdiyivka kentini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donetsk bölgesindeki Avdiyivka şehrinin Rus ordusunca kontrol altına alındığını bildirdi.

Dünya
  • 18.02.2024 00:12
  • Giriş: 18.02.2024 00:12
  • Güncelleme: 18.02.2024 00:29
Rusya: Donetsk'teki Avdiyivka kentini ele geçirdik

Rusya, Ukrayna'nın çekildiği şehri ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda görüştüğü belirtildi.

"Merkez" askeri grubuna bağlı birliklerinin Donetsk bölgesindeki diğer yerleşim birimlerinin ele geçirilmesi yönünde saldırılara devam ettiği aktarılan açıklamada, "Şoygu, Putin'e Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Avdiyivka kentinin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirdi. Avdiyivka için çatışmalarda son 24 saatte Ukrayna ordusunun kaybı 1500 asker oldu" ifadelerine yer verildi.

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