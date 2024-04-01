Rusya duyurdu: Moskova'daki saldırı için para ve silah sağlayan 4 şüpheli yakalandı

Rusya, Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıya ilişkin para ve silah sağlayan 4 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Rusya, Federal Güvenlik Servisi (FSB), Crocus City Hall konser salonuna gerçekleştirilen saldırı için para ve silah sağlayan şüpheli 4 yabancı ülke vatandaşının yakalandığını açıkladı.

FSB'den yapılan açıklamada 4 şüphelinin Dağıstan'da düzenlenen özel operasyon sonucu yakalandığını bildirildi.

Açıklamada, 31 Mart'ta Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde yapılan operasyon ile Kaspiysk şehrinde saldırıyı hazırlayan 4 yabancı vatandaşın yer aldığı bir hücre evine baskın düzenlendiği ve eylemlerinin engellendiği belirtildi.

Açıklamada, "Gözaltına alınan militanların, 22 Mart'ta Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda işlenen terör saldırısının faillerine finans ve silah sağlanmasında doğrudan yer aldıkları da tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

Şüphelilerin Dağıstan'da söz konusu bölgede keşif yaptığı aktarılan açıklamada, bu şahısların hazırladıkları el yapımı patlayıcı ve otomatik silahların ele geçirildiği, şüphelilerin terör saldırısının hemen ardından Rusya'dan ayrılma niyetinde oldukları bilgisi paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce saldırı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Saldırıda 144 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Moskova’daki Basmanniy Bölge Mahkemesi, saldırıyla ilgili hakim karşısına çıkarılan 9 şüpheli hakkında tutuklama kararı vermişti.