Rusya, Estonya Başbakanı Kaja Kallas hakkında arama kararı çıkarttı

Rusya İçişleri Bakanlığı, Estonya Başbakanı Kaja Kallas hakkında arama kararı çıkarttı

Rusya, Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Devlet Bakanı Taimar Peterkop ve Kültür Bakanı Simonas Kairys'i 'arananlar' listesine aldı.

Üç ismin Rusya İçişleri Bakanlığı'nın veri tabanındaki ilgili listeye eklendiği belirtilirken, veri tabanında Estonyalı devlet yetkililerinin hangi suç ya da suçlardan arandığı hakkında bilgi verilmedi.

Rusya'nın TASS devlet haber ajansı, Kallas, Peterkop ve Kairys'in 'Sovyet askerlerinin anıtlarını yok etmek' ile suçlandığını aktardı.

Kallas, Putin karşıtı açıklamalarıyla biliniyor.