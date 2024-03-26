Rusya Güvenlik Konseyi: Moskova'daki saldırının arkasında Ukrayna var

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırının arkasında Ukrayna olduğunu öne sürdü.

Rusya, geçtiğimiz günlerde "Crocus City Hall" adlı konser salonuna gerçekleştirilen saldırının arkasında Ukrayna'nın bulunduğunu iddia etti.

TASS haber ajansına göre, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, gazetecilerin Moskova'daki saldırının arkasında IŞİD mi yoksa Ukrayna mı olduğu yönündeki sorusuna, "Elbette Ukrayna" şeklinde cevap verdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce saldırı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 139 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, yüzden fazla yaralı olduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 saldırganın da içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.