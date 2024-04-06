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Rusya, Harkov’u dronla vurdu: 6 ölü, 6 yaralı

Rusya, Ukrayna’nın en büyük ikinci kenti Harkov’a gece saatlerinde düzenlediği dronlu saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

Dünya
  • 06.04.2024 12:13
  • Giriş: 06.04.2024 12:13
  • Güncelleme: 06.04.2024 12:15
Kaynak: İHA
Rusya, Harkov’u dronla vurdu: 6 ölü, 6 yaralı
Fotoğraflar: İHA

Rusya, Ukrayna’nın en büyük ikinci kenti Harkov’u vurdu. Bölge yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, Shevchenkivskyi bölgesine dronla saldırı gerçekleştirildiğini açıklayarak binalarda hasar meydana geldiğini aktardı.

Terekhov, saldırıda yerleşim alanlarının hedef alındığı kaydedilirken 9 katlı yüksek bir bina, 3 yurt, idari bina, dükkan, benzin istasyonu ve araçlarda hasar meydana geldiğini bildirdi. 

Ukrayna ordusu ise hava savunma sistemlerinin Rusya tarafından fırlatılan 6 füzeden 3’ünü, 32 drondan da 28’ini imha ettiğini açıkladı. 

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