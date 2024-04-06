Rusya, Harkov’u dronla vurdu: 6 ölü, 6 yaralı

Rusya, Ukrayna’nın en büyük ikinci kenti Harkov’a gece saatlerinde düzenlediği dronlu saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

Rusya, Ukrayna’nın en büyük ikinci kenti Harkov’u vurdu. Bölge yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, Shevchenkivskyi bölgesine dronla saldırı gerçekleştirildiğini açıklayarak binalarda hasar meydana geldiğini aktardı.

Terekhov, saldırıda yerleşim alanlarının hedef alındığı kaydedilirken 9 katlı yüksek bir bina, 3 yurt, idari bina, dükkan, benzin istasyonu ve araçlarda hasar meydana geldiğini bildirdi.

Ukrayna ordusu ise hava savunma sistemlerinin Rusya tarafından fırlatılan 6 füzeden 3’ünü, 32 drondan da 28’ini imha ettiğini açıkladı.