Rusya 'Harry Potter Kalesi’ni vurdu: 4 ölü, 32 yaralı
Rusya, Ukrayna'nın Odessa limanında yerel halkın 'Harry Potter kalesi' olarak adlandırdığı binayı vurdu. Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirirken, 32 kişi de yaralandı.
Ukrayna'nın Odesa limanında yerel halkın 'Harry Potter kalesi' olarak adlandırdığı bina, dün Rusya'nın füze saldırısında vuruldu. Saldırıda 4 kişinin öldüğünü ve 32 kişinin yaralandığını açıklandı.
Ukrayna Devlet Acil Hizmetler Birimi (DSNS) Rusya’nın dün (29 Nisan Pazartesi) Ukrayna’nın Odessa limanına düzenlediği füze saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği 32 kişinin de yaralandığı açıkladı.
Saldırıda, yerel halkın 'Harry Potter kalesi' olarak adlandırdığı bina vuruldu.
Ukrayna medyasına göre binada saldırı sırasında eski milletvekili Serhiy Kivalov da bulunuyordu.
Bina, Kivalov tarafından yönetilen Odessa Hukuk Akademisi'ne ev sahipliği yapıyor.