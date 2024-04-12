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Rusya, kıtalararası balistik füze denemesi yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası balistik füzenin deneme amacıyla fırlatıldığını bildirdi.

Dünya
  • 12.04.2024 21:04
  • Giriş: 12.04.2024 21:04
  • Güncelleme: 12.04.2024 21:08
Kaynak: AA
Rusya, kıtalararası balistik füze denemesi yaptı

Rusya, kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kapustin Yar poligonunda kıtalararası balistik füze, deneme amacıyla başarıyla fırlatıldı. Bu, devletin füze sistemi deneme programı kapsamında gerçekleşti" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "denemenin amacına ulaşıldığı ve Rus füzelerinin etkinliği gösterdiği" kaydedildi.

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