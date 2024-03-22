Rusya, LGBT hareketini "terörist" listesine aldı
LGBT hareketi, Rusya'da "terörist ve aşırılıkçılar" listesine dahil edildi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2022’de imzaladığı kararnameyle de ülkede eşcinsel ilişkiler, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" kapsamına dahil edilmişti.
Rusya, LGBT hareketini "terörist ve aşırılıkçılar" listesine dahil etti.
Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisi’nin (Rosfinmonitoring) internet sayfasında bulunan "terörist ve aşırılıkçılar" listesine LGBT hareketi eklendi.
Rusya Yüksek Mahkemesi'nin Kasım 2023'te aldığı kararla, LGBT hareketi "aşırılıkçı" olarak kabul edilmiş ve faaliyetleri yasaklanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2022’de imzaladığı kararnameyle de ülkede eşcinsel ilişkiler, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" kapsamına dahil edilmişti.