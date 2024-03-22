Rusya, LGBT hareketini "terörist" listesine aldı

LGBT hareketi, Rusya'da "terörist ve aşırılıkçılar" listesine dahil edildi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2022’de imzaladığı kararnameyle de ülkede eşcinsel ilişkiler, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" kapsamına dahil edilmişti.

Dünya 22.03.2024 17:45 Giriş: 22.03.2024 17:45

Güncelleme: 22.03.2024 17:53 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos