Rusya lideri Putin, başkanlığa yeniden aday oldu

Putin, 2024 yılında düzenlenecek devlet başkanı seçiminde bir kez daha aday olacağını ilan etti.

Dünya 08.12.2023 16:19 Giriş: 08.12.2023 16:19

Güncelleme: 08.12.2023 16:22 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024'te düzenlenecek devlet başkanı seçiminde aday olacağını duyurdu. Rus haber ajanslarına göre Putin, Kremlin Sarayı'nda askerlere madalya takma törenine katıldı. Putin, törende 2024'te düzenlenecek devlet başkanı seçiminde aday olacağını ilan etti. SEÇİM 17 MART'TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyinin Başkanı Valentina Matviyenko, Putin'in seçimde aday olma kararını desteklediğini açıkladı. Federasyon Konseyi, dün devlet başkanı seçimi tarihinin belirlenmesine ilişkin toplanarak seçimin 17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti. Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Vladimir Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti. Rusya: NATO ile 3. Dünya Savaşı'na dönüşebilecek doğrudan çatışma tehdidi var