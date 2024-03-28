Rusya: Moskova'daki saldırıyı IŞİD'in yaptığına inanmak zor

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova geçtiğimiz günlerde Moskova'da gerçekleşen ve 143 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı hakkında açıklama yaptı. Zaharova açıklamasında, saldırıyı IŞİD'in düzenleyebileceğine inanmanın çok zor olduğunu söyledi. Rus yetkililer, saldırıda Ukrayna ve Batı'nın sorumluluğu olduğunu öne sürüyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen ve IŞİD tarafından üstelenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Batı'nın suçu IŞİD'e atmakta acele ettiğini söyleyen Zaharova, IŞİD'in saldırıyı gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olduğuna inanmanın "son derece zor" olduğunu belirtti.

Zaharova gazetecilere yaptığı açıklamada Batı'nın suçu Ukrayna'dan ve Ukrayna'yı destekleyen Batılı hükümetlerden uzaklaştırmak için IŞİD'e yüklemek için acele ettiğini savundu. .

Zaharova "Kolektif Batı'nın şüphelerini bertaraf etmek için acilen bir şeyler bulmaları gerekiyordu, bu yüzden IŞİD'e başvurdular, kollarından bir as çıkardılar ve kelimenin tam anlamıyla terör saldırısından birkaç saat sonra Anglo-Sakson medyası tam da bu versiyonları yaymaya başladı" ifadelerini kullandı.

BATI REDDEDİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin saldırının İslamcı militanlar tarafından gerçekleştirildiğini söylüyor, ancak Ukrayna'nın yararına gördüğü bu saldırıda Kiev'in de bir rolü olabileceğini öne sürüyor.

ABD'li yetkililer saldırının örgütün Afganistan kolu olan IŞİD-H tarafından gerçekleştirildiğini gösteren istihbarata sahip olduklarını açıklarken, Ukrayna ise saldırı ile bir ilgisi olduğunu defalarca reddetti.