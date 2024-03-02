Rusya, Odessa'daki bir apartmanı vurdu: 2 ölü, 8 yaralı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın gece "Şahed" tipi insansız hava aracıya (İHA) Odessa kentindeki bir apartmanı vurması sonucunda 2 kişinin öldüğünü, 1'i çocuk 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentinde bulunan bir apartmanı vurması sonucunda 2 kişi öldü, 1'i çocuk 8 kişinin yaralandı.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Rusya'nın sivillerle savaşmaya devam ettiğini" belirterek Rus ordusunun "Şahed" tipi insansız hava araçlarıyla Harkiv, Odessa ve Sumi bölgesindeki şehirlere saldırdığını aktardı.

İHA'lardan birinin Odessa'daki bir apartmana isabet ettiğini kaydeden Zelenski, "18 daire tahrip edildi. 2 kişi hayatını kaybetti, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Ölenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Zelenski, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

"HAVA KALKANINI GÜÇLENDİRMELİYİZ"

Zelenski, ortaklarına yaptığı çağrıda "Halkımızı Rus teröründen korumak için Ukrayna'nın hava kalkanını güçlendirmeliyiz. Daha fazla hava savunma sistemleri ve bu sistemler için daha fazla füzeler hayatları kurtarır" dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da bu gece Rus ordusunun 3 Х-59/Х-35 model güdümlü füze ve 17 "Şahed" İHA kullanarak Ukrayna'ya saldırdığı aktarıldı.

"RUSYA'YA AİT SAVAŞ UÇAĞI İMHA EDİLDİ"

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin muharebe çalışmaları sonucunda 14 İHA'nın Odessa, Mıkilayiv, Zaporijya, Harkiv, Sumi ve Dnipropetrovsk bölgelerinde yok edildiği kaydedilen açıklamada, Odessa ve Harkiv bölgelerinde can kaybı ve yaralanmaların meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, dün saat 09.00 sularında doğu yönünde Rusya'ya ait bir Su-34 savaş uçağının imha edildiği bilgisi paylaşıldı.