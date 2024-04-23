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Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındı

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov’un rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Dünya
  • 23.04.2024 23:28
  • Giriş: 23.04.2024 23:28
  • Güncelleme: 23.04.2024 23:31
Kaynak: İHA
Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındı
AA


Ukrayna-Rusya Savaşı devam ederken, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındı.

 Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yardımcısı İvanov’un rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındığı belirtilerek, “Gerekli soruşturma işlemleri yapılıyor" denildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gözaltına alınan İvanov’la ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Sergey Şoygu’nun önceden bilgilendirildiğini söyledi. 

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