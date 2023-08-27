Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Rusya Soruşturma Komitesi, düşen uçakta Prigojin’in bulunduğunu doğruladı

Dünya
  • 27.08.2023 13:46
  • Giriş: 27.08.2023 13:46
  • Güncelleme: 27.08.2023 13:50
Abone Olgoogle-news
Rusya Soruşturma Komitesi, düşen uçakta Prigojin’in bulunduğunu doğruladı

Rusya Soruşturma Komitesi, Tver’de özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner’in kurucusu Prigojin’in de bulunduğunu teyit etti. 

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ülkenin Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı.

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Rusya Wagner darbe girişimi lideri Yevgeni Prigojin kimdir?
Wagner hakkında neler biliniyor, hangi ülkelerde faaliyet gösteriyor?
BirGün'e Abone Ol