Rusya: Ukrayna 6 aylık karşı saldırıda 125 bin asker, 16 bin silah kaybetti

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın 6 aylık saldırılarda 125 binden fazla asker, 16 binden fazla silah kaybettiğini ileri sürdü.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilileri ile yaptığı toplantıda Rusya'nın Ukrayna saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şoygu, saldırılarda 6 ay boyunca Ukrayna'dan 125 binden fazla insan ve 16 bin adet farklı silah kaybetti" dedi. Şoygu, ayrıca, Rus askerlerinin “avantajlı bir konuma gelerek kontrol alanlarını her yöne genişlettiğini” belirtti.

Şoygu, Ukrayna’nın "karşı saldırı" gerçekleştirdiği esnada 125 binden fazla asker, 16 binden fazla silah kaybettiğini ileri sürdü.

Şoygu, “Özel askeri operasyon deneyimini dikkate alarak aktif savunma yapmaya ve ordumuzun muharebe potansiyelini artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Rus Silahlı Kuvvetlerinde yeni bir akademik dönemin başladığını aktaran Şoygu, özel askeri operasyon bölgesinde 2’si tamamlanmış olan 7 eğitim sahasının donatılacağını ifade etti.

20 ÜLKEDE ASKERİ TATBİKAT YAPILACAK

Muharebe eğitimleri kapsamında yıl boyunca çok sayıda tatbikat yapılmasının planlandığı bilgisini de veren Şoygu, 4'ü Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Şanghay İşbirliği Örgütü üye ülkeleriyle olmak üzere yabancı ülkelerle 20 civarında askeri tatbikat yapacaklarını dile getirdi.

Şoygu ayrıca, Rus Silahlı Kuvvetlerinin tüm birliklerinin katılımıyla “Okyanus-2024” isimli stratejik komuta ve personel tatbikatının yapılacağını da sözlerine ekledi.