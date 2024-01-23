Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Rusya, Ukrayna'da 4 kente füze ile saldırdı: 4 ölü, en az 40 yaralı

Rusya, sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Harkiv, Pavlohrad ve Balakleya'ya füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 kişi öldü, en az 37 kişi de yaralandı.

Dünya
  • 23.01.2024 10:48
  • Giriş: 23.01.2024 10:48
  • Güncelleme: 23.01.2024 10:55
Rusya, Ukrayna'da 4 kente füze ile saldırdı: 4 ölü, en az 40 yaralı

Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Harkiv, Pavlohrad ve Balakleya kentlerine sabah saatlerinde Rus ordusu tarafından füze saldırısı düzenlendi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, başkentte patlamaların meydana geldiğini, en az 9 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu belirten Kliçko, patlamamış füze nedeniyle bir evin tahliye edildiğini açıkladı.

YARALILARDAN 1'İ ÇOCUK

Harkiv Belediye Başkanı Oleg Sinegubov, füze saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, biri çocuk 28 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Sinegubov, "Rusya ordusu, saldırıda X-22 tipi seyir füzeleri kullandı" ifadesini kullandı.

Pavlohrad kentinde bir kişinin yaşamını yitirdiği, Balakleya kentinde de patlamalar sonucu iki kişinin yaralandığı bildirildi.

BirGün'e Abone Ol