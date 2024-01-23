Rusya, Ukrayna'da 4 kente füze ile saldırdı: 4 ölü, en az 40 yaralı

Rusya, sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Harkiv, Pavlohrad ve Balakleya'ya füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 kişi öldü, en az 37 kişi de yaralandı.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Harkiv, Pavlohrad ve Balakleya kentlerine sabah saatlerinde Rus ordusu tarafından füze saldırısı düzenlendi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, başkentte patlamaların meydana geldiğini, en az 9 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu belirten Kliçko, patlamamış füze nedeniyle bir evin tahliye edildiğini açıkladı. YARALILARDAN 1'İ ÇOCUK Harkiv Belediye Başkanı Oleg Sinegubov, füze saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, biri çocuk 28 kişinin de yaralandığını duyurdu. Sinegubov, "Rusya ordusu, saldırıda X-22 tipi seyir füzeleri kullandı" ifadesini kullandı. Pavlohrad kentinde bir kişinin yaşamını yitirdiği, Balakleya kentinde de patlamalar sonucu iki kişinin yaralandığı bildirildi.